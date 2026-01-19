Triste hecho en Entre Ríos: Niño de 11 años con capacidades diferentes falleció tras levantarse solo durante la madrugada y caer al agua

La Policía de la ciudad de Victoria continúa trabajando en el caso del niño de 11 años que murió ahogado en la zona de islas. El caso está en manos del Ministerio Público fiscal. La víctima ya fue identificada. El menor vivía junto a sus padres en el Quinto Cuartel de la ciudad de Victoria.

Según la información oficial obtenida, el niño se habría levantado solo durante la mañana y, en circunstancias que aún se investigan, cayó al curso de agua.

A las 8:50 la Policía tomó conocimiento de que en el arroyo Barrancoso, en la zona de Boca de las Piedras, se hallaba extraviado un menor de 11 años. El lugar es conocido como el puesto de Mario Pasadore, en el Campo “El 15”.

De acuerdo al relato de su padre, el niño habría quedado durmiendo en la vivienda junto a su hermano y su madre, cuando él se retiró a las 5:30 horas para realizar tareas de campo.

Al regresar alrededor de las 7:30, constató la ausencia de su hijo y dio aviso inmediato. De forma urgente se inició la búsqueda con la participación de Prefectura, Brigada de Abigeato, familiares y amigos.

Finalmente, a las 14, el propio padre localizó el cuerpo sin vida de su hijo, Yair de 11 años, con discapacidad, a unos cincuenta metros de la vivienda, en el arroyo Barrancoso.

Se dio intervención a la Unidad Fiscal de Victoria, que dispuso la participación de la División Criminalística de la Jefatura Departamental Victoria, Policía Científica y médico policial.

La fiscalía en turno ordenó el traslado del óbito a la Morgue Judicial de Oro Verde. Intervino en el procedimiento el Jefe de la Comisaría 2ª de Islas de Victoria. (Ahora)