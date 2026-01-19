lunes 19 enero 2026

Concepción del Uruguay: Principio de incendio en planta de incubación de Becar Súper S.A.

Según se confirmó a Génesis24, anoche siendo las 23:48 horas, personal de Bomberos fue alertado sobre un principio de incendio en la Planta de Incubación «El Pirincho» Pollos Becar Súper S.A.

Tras ello, se desplazó de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención) con personal y al arribo se realizó perímetro de seguridad.

Una vez allí, los Bomberos Voluntarios se entrevistaron con el sereno y un funcionario policial que estaba cumpliendo servicio en el lugar, quienes manifestaron que observaban humo salir por el techo.

Ambas personas se desplazaron hacia el sector, mientras se comunicaban con el cuartel de Bomberos Voluntarios y procedieron a utilizar 3 extintores.

El personal de Bomberos Voluntarios unieron 3 líneas para poder llegar hasta el foco ígneo (zona de las incubadoras, en el cielorraso).

Rápidamente se sofocaron las llamas hasta su extinción total y posteriormente se realizó enfriamiento y ventilación.

Sin dudas, un trabajo en equipo entre el sereno, el funcionario policial y el personal de Bomberos Voluntarios, se pudo controlar la situación sin pasar a daños mayores.

