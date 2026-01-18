Zona de Talita: Un joven resultó gravemente herido de bala y su cuñado fue detenido

Según se confirmó a Génesis24, lo que comenzó como una jornada de caza en la zona rural de Talita, terminó en un grave incidente accidental que dejó a un joven con heridas de consideración y a otro hombre bajo arresto por la tenencia de un arma modificada.

El hecho se conoció alrededor de las 01:10 horas de este domingo, cuando un hombre de 26 años ingresó de forma particular al Hospital J. J. de Urquiza con una herida de arma de fuego en su pierna izquierda.

Según el relato de la víctima y de su pareja (una joven de 22 años), el accidente ocurrió en cercanías a Paso de La Arena. Mientras se encontraban cazando, su cuñado manipulaba un arma larga cuando se produjo un disparo accidental que lo impactó a corta distancia. El médico policial de turno confirmó que el joven de 26 años presenta lesiones de carácter grave, consistentes en una herida con orificio de entrada y salida en la rodilla izquierda, asociada a una fractura de fémur.

Horas más tarde, cerca de las 04:45 horas, el presunto autor del disparo, un hombre de 29 años, se presentó de manera voluntaria en la sede de la Comisaría Segunda junto a su hermana. Allí, manifestó ser el responsable del disparo involuntario y entregó a las autoridades el arma involucrada.

Al inspeccionar el armamento, los uniformados constataron irregularidades graves: Se trata de una escopeta calibre 12-70 modificada en su cañón y recámara para disparar munición calibre .357 Magnum, el arma poseía una mira telescópica, carecía de marca visible y tenía la numeración ilegible, el poseedor no contaba con ningún tipo de documentación legal del arma.

Ante la gravedad de las lesiones y la irregularidad del armamento, la fiscalía en turno dispuso el secuestro del arma y la realización de pruebas de dermotest al implicado.

Pese a tratarse de un hecho accidental, el hombre de 29 años quedó en calidad de aprehendido y fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera.

Se le imputan los delitos de Lesiones Graves en concurso con la infracción al Artículo 189° Bis del Código Penal Argentino, que sanciona la tenencia y modificación ilegal de armas de fuego.

