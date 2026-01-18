Hallaron drogas fraccionadas en un ómnibus de hinchas que circulaban por Entre Ríos rumbo a Uruguay

El procedimiento fue realizado por Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 136, en Gualeguaychú. El micro trasladaba simpatizantes del Club Atlético Independiente hacia Montevideo, donde el equipo había disputado un amistoso internacional.
El pasado viernes, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina detectaron estupefacientes fraccionados durante un control vial realizado a un ómnibus que trasladaba hinchas del Club Atlético Independiente, cuando transitaban por la provincia de Entre Ríos con destino a la República Oriental del Uruguay.
El procedimiento se desarrolló en horas de la tarde del viernes, sobre el kilómetro 38 de la Ruta Nacional 136, a la altura de la ciudad de Gualeguaychú, en el marco de un operativo preventivo ante un evento deportivo, conforme a lo establecido por la Ley de Espectáculos Deportivos N° 24.192.
Inconsistencias en la documentación
Según informó Gendarmería, el ómnibus fue detenido por personal del Escuadrón 56 y de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Gualeguaychú”, quienes realizaron el control documentológico del rodado y de sus ocupantes.
Durante esa instancia, los efectivos constataron discrepancias entre la cantidad real de pasajeros —43 personas— y la que figuraba en el manifiesto del viaje, además de inconsistencias en la documentación presentada por el chofer, motivo por el cual se labró el acta correspondiente conforme al convenio CNRT/GNA.
Droga oculta en el micro
Ante las irregularidades detectadas, los gendarmes efectuaron una inspección física del colectivo y hallaron estupefacientes ocultos tanto en el sistema de aire acondicionado como en un habitáculo del rodado.
De acuerdo al parte oficial, se secuestraron 10 cigarrillos artesanales de cannabis sativa, además de bochas, envoltorios y bolsas tipo ziploc que contenían cocaína y marihuana, todo fraccionado.
Contexto deportivo
El micro trasladaba a simpatizantes del club de Avellaneda hacia Montevideo, donde Independiente disputó el pasado 16 de enero un partido amistoso internacional ante Montevideo Wanderers, en el marco de la Serie Río de la Plata. En ese encuentro, el equipo argentino se impuso por 2 a 0, cerrando su participación en el torneo de pretemporada.
En el procedimiento intervino el Juzgado Federal de Gualeguaychú, que dispuso el decomiso de la totalidad de los estupefacientes hallados.
Finalizadas las actuaciones judiciales y administrativas, las autoridades permitieron que los ocupantes del ómnibus continúen con el itinerario previsto hacia la capital uruguaya, sin que se registren detenidos.