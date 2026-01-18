Concepción del Uruguay: Sorprenden a joven trasladando un inodoro que terminaba de robar

Según se confirmó a Génesis24, en un hecho que combina la alerta vecinal y el rápido accionar policial, personal de la Comisaría Primera logró recuperar un sanitario que había sido sustraído de una vivienda durante la noche del sábado. Un joven de 22 años quedó identificado y vinculado a la causa.

El procedimiento comenzó alrededor de las 23:10 horas de ayer, cuando un llamado telefónico advirtió a las autoridades sobre la presencia de un masculino caminando por la zona de calles Los Tulipanes y Urquiza cargando un inodoro sobre sus hombros.

Al llegar al lugar, los uniformados interceptaron a un sujeto de 22 años que coincidía con la descripción aportada. Si bien en ese momento el joven negó tener relación con algún objeto, el personal policial continuó con las recorridas por las inmediaciones. Minutos después, localizaron el elemento en un domicilio de calle Los Narcisos al 1100. Allí, una vecina de 30 años relató que el sospechoso se lo había dejado momentos antes con la intención de vendérselo, para luego retirarse corriendo.

La investigación se completó en las primeras horas de este domingo, cerca de las 03:20 horas, cuando un hombre de 38 años solicitó la presencia policial en una vivienda de calle Las Glicinas al 500. El ciudadano explicó que la propiedad pertenece a su hermana, quien se mudó recientemente dejando la casa deshabitada. Al inspeccionar el lugar, constató que personas desconocidas habían dañado la reja de una puerta trasera para ingresar. Una vez dentro, comprobó que el faltante principal era, precisamente, el inodoro del baño.

Ante la evidencia, se dio intervención a la División Policía Científica para realizar los peritajes de rigor en el domicilio violentado y sobre el objeto recuperado. Por disposición de la fiscalía en turno, el joven de 22 años fue correctamente identificado y quedó supeditado a la causa por el delito de robo, mientras que el sanitario fue secuestrado para ser restituido a sus propietarios.

Comparte esto: Twitter

Facebook

