Voraz incendio en la Autovía 12: Camión que venía de Brasil sufrió daños totales en su carga

Ocurrió en la madrugada de este jueves a la altura de Ceibas. El fuego se habría originado tras el reventón de un neumático. Bomberos de dos provincias trabajaron por más de siete horas.

Un importante operativo de emergencia se desplegó durante la madrugada de este jueves en la Autovía Nacional N° 12, tras el incendio de un camión de gran porte a la altura del kilómetro 118. El siniestro, que comenzó alrededor de las 01:40 horas, afectó el sentido de circulación Entre Ríos – Buenos Aires.

El vehículo involucrado fue un Volkswagen 19.320 con semirremolque, conducido por un hombre de 43 años oriundo de Paso de los Libres, Corrientes, quien transportaba tableros de madera aglomerada desde Brasil con destino a Buenos Aires.

Según el relato del chofer, mientras circulaba escuchó un reventón en las cubiertas del eje trasero del semirremolque. Tras detenerse a verificar y regresar a la cabina para realizar una llamada, observó que las llamas comenzaban a propagarse rápidamente. A pesar de intentar sofocar el fuego con varios matafuegos, la carga de madera facilitó la combustión.

Ante la magnitud del incendio, el conductor logró una maniobra clave: desacopló y retiró el camión tractor, evitando que la unidad motriz resultara afectada por las llamas.

Intenso trabajo de bomberos

Al lugar acudieron tres unidades del Cuartel de Ceibas (móviles 24, 29 y 25 cisterna), con el apoyo de una unidad cisterna de Bomberos Voluntarios de Zárate. El fuego no solo consumió por completo el semirremolque y la madera, sino que también se propagó hacia los pastizales de la banquina.

El personal trabajó con varias líneas de agua y contó con la colaboración de maquinaria de la empresa concesionaria para remover la carga y asegurar la extinción total. Las tareas de enfriamiento y limpieza de la calzada se extendieron por más de siete horas, finalizando cerca de las 09:02 de la mañana.

En el lugar colaboró el personal de la Policía Caminera Brazo Largo y personal de balizamiento de Autovía del Mercosur, quienes ordenaron el tránsito en una zona que ya presentaba complicaciones por otros siniestros en el corredor. No se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales totales en el acoplado y la carga.

Tambien en la autovía 14

Por otra parte, otro siniestro vial ocurrió pasadas las 14 horas en el kilómetro 26 de la Autovía Artigas, mano de norte a sur.

Se trató de un camión IVECO 11-190, con dos ocupantes mayores de edad, que resultaron sin lesiones, oriundos de Escobar, Buenos Aires-

Al parecer el vehículo circulaba desde Entre Ríos a Buenos Aires, cuando el conductor perdió el control y terminó despintado a un campo lindante a la autopista.

Una dotación Bomberos de Ceibas llegó al lugar, enconyrando a ambos ocupantes que salieron por sus propios medios y retiraron el camión , también se hizo presente Policía Brigada de Abigeato de Perdices.

Crédito: 03442 – Bomberos Ceibas