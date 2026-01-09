Milei sacó un decreto contra la corrupción, pero el ganador de la ruta 12 está acusado en la causa Cuadernos

Javier Milei «prohibió» que las compañías implicadas en casos de sobornos puedan ser contratistas del Estado. Excepto que el concesionario de las únicas rutas que licitó Milei, las rutas 12 y 14, está involucrado en la causa de corrupción Cuadernos y arrastra diez causas en la Justicia.

Después de varios reveses, el gobierno festejó la primera adjudicación de una concesión vial a principios de noviembre, como ejemplo de un supuesto nuevo modelo donde la obra pública la financiarían los privados. La verdad es que, para lograr concesionar esas rutas, Toto Caputo tuvo que ofrecer un préstamo del banco estatal BICE de 50 millones de dólares y habilitar peajes que serán tres veces más caros que los actuales.

Las rutas concesionadas son la 12 y 14, dos de los caminos más transitados de la Argentina y claves para el comercio del Mercosur, que están tan deterioradas que ya hay víctimas fatales, como ocurrió este lunes con toda una familia que transitaba por la 14 a la altura de Chajarí. Pero la lista de accidentes fatales es más grave: en el último fin de semana murieron once personas, sólo en Entre Ríos, publicó el portal La Política On Line.

La ganadora de la concesión, la empresa Cartellone que conduce Alejandro Cartellone, está siendo juzgada por el pago de coimas, en el marco de la causa Cuadernos. Cuando Caputo les adjudicó la concesión estaba al tanto de este problema, pero no le impidió entregarles el contrato.

Cuando Caputo adjudicó la licitación de una parte de los tramos de las rutas 12 y 14, estaba al tanto de los problemas legales de Cartellone, que es uno de los empresarios acusados por cohecho en la causa de las coimas de los Cuadernos.

Ahora: ¿cómo es posible que -con el decreto firmado por Milei y vendido por el gobierno como un estandarte de la lucha contra la corrupción- una firma que está actualmente en juicio por presunta corrupción gane una licitación?

Es que el decreto viene con trampa: sólo excluye como concesionarios a las empresas sancionadas por el Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló el portal La Política On Line.

El listado de empresas argentinas que están inhabilitadas por esos bancos es muy escueto y en él no figura Cartellone ni ninguna otra constructora de peso.

Por eso, el 7 de enero a la medianoche, las rutas 12 y 14 pasaron a manos de sus nuevos concesionarios.

Las rutas están en un estado calamitoso y en el último fin de semana 11 personas murieron sólo en el tramo que cruza Entre Ríos.

Esta situación dramática llevó al gobernador Rogelio Frigerio a negociar con el gobierno nacional que las obras comiencen este mismo miércoles y lo hagan por la ruta 12.