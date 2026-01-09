Amenazó a su expareja, se atrincheró armado y terminó reducido por la policía

Un episodio de violencia de género se registró en las últimas horas en un domicilio concordiense, donde un hombre fue reducido por el personal del Grupo Especial tras amenazar e intentar agredir a su expareja.
Violencia de género. Fuentes policiales confirmaron que el hecho motivó la intervención luego de que el hombre amenazara a la víctima utilizando un destornillador, intentando además agredirla físicamente. Tras su accionar, el agresor se atrincheró en el interior de la vivienda ubicado sobre calle C. Veiga, portando un cuchillo.
Al momento del arribo del personal policial, el hombre se encontraba en un estado de extrema alteración, con indicios de hallarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes, lo que dificultó cualquier intento de persuasión.
Grave situación
Ante la gravedad de la situación, se dio intervención al Grupo Especial, que procedió a utilizar gas lacrimógeno con el objetivo de desarmar y reducir al agresor. Sin embargo, esta medida no resultó suficiente, ya que el individuo se abalanzó contra los efectivos policiales.
Frente a esta agresión directa, el personal debió repeler el ataque mediante el uso de una escopeta con municiones antitumulto (postas de goma), logrando finalmente desarmar y reducir al agresor.
Se confirmó además que el hombre posee medidas de restricción vigentes respecto de la víctima. Todo lo actuado fue puesto en conocimiento de la fiscal de género, la doctora Espinosa, quien interviene en la causa.
DRU