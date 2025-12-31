Sin financiamiento y con precios en retroceso, la lechería enfrentará un escenario de alto riesgo en 2026

Con excedentes de leche y menores oportunidades de exportación, el vicepresidente de Apymel, Javier Baudino, advierte que los productos frescos comienzan a venderse por debajo del nivel de quebranto, generando una fuerte tensión económica en la industria láctea y encendiendo señales de alerta para los próximos meses.

La lechería argentina cierra un año de contrastes extremos, transitando de un arranque pujante a un final crítico que pone en riesgo la estabilidad del sector. Javier Baudino, vicepresidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), analiza este escenario volátil, marcado por la brusca caída de los mercados internacionales y la falta de herramientas financieras internas para afrontar la crisis.

“Estamos terminando un año que arrancó bien, con muy buenos mercados internacionales que permitieron que la lechería creciera de manera vertiginosa y acompañara a los tamberos con precios realmente muy buenos”, contextualizó Baudino. Sin embargo, ese panorama favorable se revirtió hacia el cierre del año, dejando al descubierto la vulnerabilidad del sector frente a la coyuntura global.

El principal problema radica en el comercio exterior, base de sustentación para los excedentes de producción nacional. “La leche en polvo pasó de 4300-4400 dólares la tonelada a 3150 ahora, y no tener compradores o que los compradores disminuyan esa capacidad de compra en un momento donde necesitaríamos poder seguir colocando, es muy grave”, explicó el directivo. Esta abrupta caída en los precios y la demanda internacional ha generado un excedente de leche que no encuentra salida.

La tensión se traslada al mercado interno, donde ya se observan distorsiones alarmantes. “Está apareciendo en el mercado productos, sobre todo frescos como el queso fresco, con precios que realmente ya asombran, superan el nivel de quebranto”, alertó Baudino. Y profundizó con un ejemplo concreto: “Hoy nos mostraban algunos colegas precios de queso cremoso a 4100 pesos ya a la venta. Con números lógicos, no pagás ni siquiera la leche que estás comprando”.

Esta situación está generando una fuerte presión económica en las empresas. Baudino estima que “podemos llegar a tener muchas empresas con dificultades económicas”, un riesgo que se agrava por la falta de financiamiento adecuado. “No hay líneas de crédito suficientemente acordes para poder hacer stock con plata bancarizada”, afirmó, y detalló el riesgo que implica tomar deuda en el contexto actual: “Si tomás un crédito para guardar mercadería con tasas por encima de la inflación, no vas a recuperar ese capital”.

La incertidumbre sobre el futuro inmediato complica aún más la planificación. “Cuando estás hablando de un precio internacional tan bajo, con una tendencia que todavía no frenó, no podés hacer ninguna proyección a corto o mediano plazo para saber qué decisiones tomar”, admitió el vicepresidente de Apymel. Si bien existe la expectativa de una mejora hacia febrero o marzo –“Ojalá que el mercado internacional comience a responder”, expresó–, el período hasta entonces se prevé crítico.

Baudino advirtió sobre un efecto cascada que aún no se siente en toda la cadena: “El socio, que es el tambero, en general no está sintiendo todavía el nivel de crisis que hay a nivel industrial”. Sin embargo, el diagnóstico es contundente: la combinación de excedentes, precios internacionales en retroceso, mercados internos distorsionados y financiamiento insuficiente configura un escenario de alto riesgo que demanda atención urgente para evitar daños mayores en una de las actividades productivas clave del país.

Todo Lechería