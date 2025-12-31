Dos mujeres de 20 y 39 años murieron tras incendio en local gastronómico en una ciudad entrerriana

Un incendio destruyó un comercio de comidas rápidas y provocó la muerte de dos empleadas que quedaron atrapadas. La Justicia investiga las causas.
Un incendio de importantes dimensiones se registró alrededor de las 22.30 de este martes en un comercio dedicado a la venta de comidas rápidas, ubicado en la intersección de las calles Matheu y Camoirano, de la ciudad de Victoria, donde dos mujeres perdieron la vida al quedar atrapadas por el fuego.
Según se informó desde la Jefatura Departamental, el foco ígneo se produjo en un inmueble donde funcionaba el local gastronómico “Costa Rica”. Por causas que aún se tratan de establecer, las llamas se propagaron rápidamente en el interior del lugar, lo que impidió la evacuación de las personas que se encontraban trabajando.
Las víctimas fueron identificadas como Natalia García y Agustina Cabrera, ambas mayores de edad, quienes se desempeñaban como empleadas del comercio. De acuerdo a las primeras actuaciones, las dos mujeres no lograron salir a tiempo y fallecieron en el interior del local como consecuencia del siniestro.
Tras el alerta, personal de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y desplegó un operativo para controlar y extinguir el fuego, evitando que las llamas se propagaran a viviendas linderas. Una vez sofocado el incendio, se constató el fallecimiento de las dos trabajadoras.
En el sitio intervino personal policial de la División Operaciones y Seguridad Pública, que preservó la escena a la espera del arribo del fiscal en turno y del Gabinete de Policía Científica. Los peritos realizarán las diligencias correspondientes para determinar el origen del incendio y establecer si existieron fallas eléctricas u otros factores que hayan desencadenado el hecho.
“El fuego se propagó muy rápido y dos empleadas quedaron atrapadas”
Un fatal incendio se registró en la noche de este martes en una rotisería de la ciudad de Victoria, donde dos mujeres de 20 y 39 años perdieron la vida, al no poder salir y quedar atrapadas entre las llamas.
En declaraciones, el comisario Ricardo Ríos, Subjefe de la Policía de Victoria, contó que a las 22.30 tomaron conocimiento de un incendio en un comercio dedicado a la venta de comidas rápidas ubicado en calles Matheu y Camoirano.
“Por causas que se tratan de establecer, se propagó muy rápido el fuego, quedando dos personas atrapadas en el interior que se desempeñaban como empleadas del locales y que fueron halladas sin vida, incineradas”, relató. Las víctimas fueron identificadas como Natalia García y Agustina Cabrera.
En el local, que sólo funciona como retiro de comidas, también había otras dos personas, un repartidor y la cajera, los cuales pudieron salir del incendio ya que se encontraban en la parte de adelante del local y brindaron su testimonio e información al fiscal.
Ríos indicó que “hay casas vecinas y gracias a Dios y el accionar de los bomberos no se propagó, sino estaríamos hablando de un desastre”. En este sentido, dio cuenta que las llamas se iniciaron en el fondo del comercio, donde está la cocina.
Bomberos Zapadores tienen que realizar las pericias, las cuales serán elevadas a la Fiscalía.
“Es una tragedia que enluta la ciudad, es muy doloroso lo que sucedió”, lamentó el Comisario. Elonce