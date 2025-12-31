Retorna el cobro de peaje a la autovía de la Ruta nacional 14

Desde enero, la Autovía del Mercosur tendrá nuevo concesionario y los peajes serán 100% electrónicos.
Peaje Ruta Nacional 14. La empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá la concesión de las rutas nacionales 12 y 14 a partir del 5 de enero. El nuevo esquema eliminará el cobro en efectivo, implementará el pago electrónico y dará inicio a un plan de obras y mantenimiento sobre uno de los corredores más importantes del país.
A partir de la firma del contrato prevista para el lunes 5 de enero, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá formalmente la concesión y operación de las Rutas Nacionales Nº 12 y Nº 14, corredores estratégicos para la conectividad regional, provincial e internacional. La compañía comenzará a operar bajo la denominación Autovía del Mercosur, identificando al eje vial que une el Litoral con los países del Mercosur y que atraviesa de punta a punta la provincia de Entre Ríos.
Con el nuevo esquema, la operadora buscará dar inicio a una etapa de transición orientada a la puesta en valor de la autovía, con intervenciones inmediatas desde el primer día de gestión.
Fin del efectivo
Uno de los cambios más relevantes se pondrá en marcha desde el martes 6 de enero, cuando el cobro de peajes se realice exclusivamente mediante sistemas electrónicos, quedando eliminado el uso de dinero en efectivo en todas las estaciones de las rutas concesionadas.
En esta primera etapa, el sistema TelePASE, en todas sus modalidades, será el único medio de pago disponible y contará con un descuento del 50% respecto del resto de los sistemas electrónicos, como incentivo para su adopción por parte de los usuarios.
Según se informó, los demás medios de pago electrónico se incorporarán a partir de la segunda quincena de enero, cuando se habiliten pagos con tarjetas de crédito y débito, códigos QR, billeteras virtuales y tecnología NFC a través de teléfonos inteligentes, todos operativos mediante tótems instalados en las vías señalizadas como Pago Electrónico.
Tarifas, inflación y primeros trabajos sobre la traza
En cuanto a los valores del peaje, se confirmó que el importe será equivalente al último monto vigente en abril de 2025, con una adecuación posterior conforme a la evolución del índice de inflación. Este punto había generado especial atención en notas previas publicadas por este medio, debido al impacto que el costo del peaje tiene sobre el transporte, el turismo y la actividad productiva de la región.
En paralelo, el plan inicial de obras y mantenimiento comenzará también el 6 de enero e incluirá tareas prioritarias de bacheo intensivo, mantenimiento y recuperación de banquinas, corte de pasto y limpieza general de la traza.
Según detallaron desde la empresa estas acciones forman parte de la primera etapa de puesta en valor del corredor y apuntan a mejorar la seguridad vial, la transitabilidad y la calidad del servicio, aspectos largamente reclamados por usuarios frecuentes de la Autovía 14.
Un corredor clave para Entre Ríos y el Mercosur
La Ruta Nacional 14 es uno de los corredores más importantes del país, no solo por su tránsito turístico, sino también por su rol estratégico en el comercio internacional. En este sentido, la concesión y el inicio de obras representan un punto de inflexión para una traza que atraviesa ciudades clave de Entre Ríos, como Concordia, Federación y Chajarí.
Desde el Gobierno nacional y provincial se destacó que la nueva concesión permitirá avanzar hacia un modelo de gestión más moderno, con mayor control, tecnología aplicada al cobro y un esquema de mantenimiento permanente.
Mientras tanto, los usuarios deberán adaptarse al nuevo sistema de pago y seguir de cerca el cumplimiento de las obras prometidas, en un corredor que seguirá siendo eje central del movimiento productivo y turístico de la región.