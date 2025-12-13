Tras un choque, un camión quedó atravesado en el Túnel Subfluvial y generó demoras

En la tarde de este viernes, un siniestro vial dentro del Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis” generó demoras y la intervención de personal de emergencia, aunque no se registraron personas lesionadas.

Según informaron desde la Policía a ANÁLISIS, un camión Scania quedó atravesado sobre ambas vías de circulación tras colisionar con una camioneta Renault Kangoo, que luego del impacto terminó fuera del viaducto. La obstrucción obligó a interrumpir parcialmente el tránsito mientras se trabajaba para despejar la calzada.

Personal del Túnel Subfluvial y del Puesto de Control Vial Túnel asistió de inmediato, coordinando el ordenamiento del tránsito para garantizar la continuidad de la circulación. Solo se reportaron daños materiales en los vehículos involucrados.

Tras las maniobras de retiro del camión, el tránsito volvió a normalizarse de manera paulatina. Las autoridades recordaron la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por el viaducto, especialmente en horarios de alto flujo vehicular.