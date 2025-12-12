Dpto. Colón: Dictaron prisión preventiva para violenta mujer que, bebé en brazos, le incendió el vehículo a su expareja

En audiencia llevada a cabo este viernes en horas del mediodía ante el Juzgado de Garantías de la ciudad de Colón, se trató el pedido de prisión preventiva para Graciela Segovia (43 años). Previamente había sido indagada por delitos de desobediencia, incendio agravado y amenazas calificadas, siendo asistida por la Defensa Oficial.

La mujer tiene impuestas medidas judiciales, pero las fue violando de manera seguida y el sábado pasado en Villa Elisa (con su bebé en brazos) entró a un garaje y derramó combustible provocando un incendio que pudo terminar en tragedia.

En la audiencia el fiscal Alejandro Perroud expuso las evidencias con que cuenta respecto de cada uno de los hechos, solicitando prisión preventiva por 90 días, fundado en distintos riesgos procesales; peligro de fuga y especialmente de entorpecimiento de la investigación, y la necesidad de ordenar algunas medidas de prueba, en tanto la defensa ofreció la prisión domiciliaria.

El Juez Jesús Penayo Amaya valoró lo expuesto por la Fiscalía y la Defensa y dispuso la prisión preventiva hasta el 29 de diciembre, fecha en que tendrá lugar una nueva audiencia de revisión, donde se volverá a tratar la situación y la prórroga de dicha medida. (03442)

Comparte esto: Twitter

Facebook

