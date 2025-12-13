Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un sábado caluroso y con lluvias

El pronóstico para este fin de semana en la región anticipa mucho calor, pero pronto llegaría el alivio por medio de lluvias y tormentas que traerían un descenso de las temperaturas.

Para este sábado se anuncia una temperatura máxima de 33 grados, en tanto que la mínima será de 21 grados en Paraná.

El domingo, en cambio, la temperatura será de 30 grados en la máxima y de 21 grados en la mínima, con probabilidades de chaparrones y tormentas durante gran parte de la jornada.

Desde allí, llegaría un descenso importante de las temperaturas, ya que la máxima anunciada para el lunes es de 26 grados. Ahora