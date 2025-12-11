Choque frontal en Ruta 20: un herido grave fue hospitalizado

El conductor del utilitario Renault Kangoo, oriundo de Paraná, debió ser rescatado y trasladado de urgencia a la Guardia del Hospital Centenario, de Gualeguaychú.

Este jueves a las 14:30, dos camionetas protagonizaron un fuerte choque frontal sobre la Ruta Provincial Nº 20, a la salida de Urdinarrain, en la zona conocida como “Puente Sánchez”.

Una Toyota Hilux y un utilitario Renault Kangoo impactaron de frente en momentos en que llovía sobre la ruta.

El conductor de la Hilux oriundo de Concepción del Uruguay logró salir por sus propios medios y resultó ileso. En tanto, el conductor del utilitario —oriundo de Paraná— quedó atrapado en el habitáculo y tuvo que ser rescatado por Bomberos Voluntarios de Urdinarrain.

Debido a la gravedad de las lesiones —con una pierna comprometida, según los primeros datos— el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Si bien había recuperado la conciencia, los profesionales del Hospital de Urdinarrain dispusieron su derivación inmediata a un centro de mayor complejidad.

Como consecuencia del impacto, ambos vehículos quedaron sobre la calzada, por lo que el tránsito fue interrumpido totalmente durante varios minutos. Posteriormente, la Policía habilitó un carril, permitiendo el paso alternado de las filas de autos, camiones y maquinarias agrícolas que se habían acumulado en el lugar.

Se aguardaba la llegada de Policía Científica para realizar las pericias, por lo que se solicita a quienes circulen por la zona hacerlo con extrema precaución.

UrdiDigital