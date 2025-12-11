Fatal desenlace: Falleció el conductor que había sido hospitalizado tras choque frontal en Ruta 20 

​Lamentablemente, el violento siniestro vial ocurrido en la siesta de este jueves sobre la Ruta Provincial 20 tuvo el peor desenlace.

Fuentes oficiales confirmaron el fallecimiento del conductor del utilitario Renault Kangoo, un hombre de 65 años oriundo de Paraná, quien había sido trasladado de urgencia a Gualeguaychú.

​Según el informe médico policial, el paciente sufrió un paro cardíaco irreversible al momento de ingresar al Hospital Centenario, producto de la gravedad de las heridas sufridas en el impacto.

​CRONOLOGÍA DEL HECHO

El accidente se reportó a las 14:30 horas en el kilómetro 47 de la ruta, en la zona conocida como «Puente Sánchez». Allí colisionaron de manera frontal una pick-up Toyota Hilux blanca y el utilitario Renault Kangoo del mismo color.

​La mecánica del choque dejó un saldo dispar:

​El conductor de la Hilux, un joven de 31 años domiciliado en Concepción del Uruguay, logró salir por sus propios medios y resultó ileso.

​En cambio, el hombre de 65 años quedó atrapado en el habitáculo de la Kangoo. Fue necesario un arduo trabajo de los Bomberos Voluntarios de Urdinarrain para rescatarlo, tras lo cual fue derivado en ambulancia con el trágico final ya conocido.

​TRÁNSITO NORMALIZADO

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Urdinarrain y, pasadas las 15:50, arribó el gabinete de Policía Científica. Tras realizar los peritajes accidentológicos y el relevamiento fotográfico, se procedió al retiro de los vehículos y a la limpieza de la cinta asfáltica por parte de los bomberos.

​Actualmente, la circulación en la Ruta 20 ha sido liberada en ambos carriles.

