Ingreso formal a los pedidos de juicio político para la vocal del STJ Susana Medina

La comisión de Asuntos Constitucionales se reunió a los fines de tomar conocimiento formal de dos denuncias formuladas contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, así como del descargo por escrito presentado por la jueza por el que rechazó los planteos formulados en su contra. La comisión deberá decidir si las denuncias reúnen mérito suficiente para continuar con el juicio político. Otras comisiones de Diputados, en tanto, emitieron dictámenes en torno de proyectos de ley ‘Matías Colaprete’ y sobre la delimitación de jurisdicción de la comuna Líbaros.

La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, encargada de gestionar los dos pedidos de juicio político a la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, se reunió este jueves para dar inicio formal a dos expedientes de denuncia, así como para tomar conocimiento de un descargo por escrito de la acusada en base a trascendidos en medios de comunicación. A partir de ahora, el pleno de la comisión, a cargo de la diputada Gabriela Lena, deberá decidir si da curso a las presentaciones y se formaliza el juicio político a la magistrada.

Lena, explicó que “tomamos conocimiento formal de las dos presentaciones. A partir de aquí, tenemos la obligación de decidir qué es lo que vamos a hacer con estas causas. Queremos dejar en claro que vamos a cumplir con todas las garantías constitucionales, que el proceso está reglado por la Constitución de la provincia y que vamos a cumplir con todas las garantías del derecho de defensa”, explicó al tiempo que agregó que “la Constitución Provincial nos impone el plazo de 30 días para esta decisión”.

La primera denuncia ingresó a la Cámara de Diputados el pasado viernes 5, lleva la firma del dirigente gremial Eduardo Jacquemain y refiere, entre otros puntos, a ausencias injustificadas. La segunda, por su parte, fue iniciada por la ‘Asociación Civil Entre Ríos Sin Corrupción’ y afirma que la magistrada abusó de licencias en su cargo, alteró el orden de designación de vocales subrogantes y está implicada en donaciones indebidas en el marco de su gestión en la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA).

Salud Pública

La comisión de Salud Pública, presidida por el diputado Silvio Gallay, emitió dictamen en el proyecto de ley de Sistema Integral de Seguridad en Natatorios, Expediente Nº 28.288, llamado ‘Matías Colaprete’ y refiere a establecer requisitos de capacitación en el manejo de anafilaxis o protocolo de actuación frente a reacciones alérgicas graves. La autora es la diputada Gladys Salinas, quien explicó ante los miembros de la comisión que el texto original ingresó por la Oficina de Sugerencias Ciudadanas de la Cámara de Diputados pero que, una vez en la comisión, fue modificado y enriquecido hasta lograr la redacción que forma parte del dictamen. Participaron del trabajo la directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud de la provincia (MS), Viviana Villa, el director General de Hospitales del MS, Mauro González, así como Noemí Dalmolin y Daniel Colaprete, padres del joven muerto tras una reacción alérgica provocada por una avispa.

Asuntos Municipales y Comunales

La comisión presidida por la diputada María Elena Romero emitió dictamen sobre el Expediente de ley Nº 28.854 que establece límites jurisdiccionales para la comuna de Líbaros, en el departamento Uruguay. La iniciativa corresponde a un proyecto del Poder Ejecutivo con el objetivo de delimitar el ejido de la comuna en orden de adecuarla a la Ley Nº 10.644 de Régimen Comunal. En los fundamentos, se lee que “resulta indispensable para el desarrollo de la comunidad de Líbaros la delimitación precisa de su territorio”.