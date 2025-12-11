Un hombre de 29 años confesó en juicio abreviado que filmó y abusó de una pequeña de 6 años

Los hechos sucedieron entre los años 2022 y 2023, cuando la víctima tenía 6 y 7 años.

El imputado era un muy allegado a la familia de la víctima.

Alejandro Cánepa, juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, dará a conocer en el plazo de Ley su resolución sobre el acuerdo de juicio abreviado que presentaron Fiscalía y Defensa para cerrar el proceso que se sustancia contra un hombre de 29 años, oriundo de Paraná, que fue acusado de abusar de una nena.

