Dpto. Uruguay: Inspeccionan granjas avícolas en respuesta a una demanda vecinal

El personal técnico acudió junto al secretario de Gobierno local, Javier Heili. El objetivo fue verificar las condiciones operativas y ambientales para intentar establecer las causas de las denuncias vecinales, las cuales se refieren principalmente a la emanación de malos olores que se intensifican durante las épocas de crianza de pollos. Los vecinos señalan que esta molestia se potencia debido a la cercanía de las granjas a sus viviendas.

El coordinador de la Delegación Uruguay, Alberto Zapata, describió que «esta inspección es parte de nuestro compromiso de atender y dar respuesta a las preocupaciones ambientales de la comunidad. El equipo técnico de la Secretaría ha confeccionado las actas correspondientes y recopilado toda la información necesaria para evaluar la situación de manera integral.

Una vez finalizado el análisis de estas actas, se brindarán una serie de recomendaciones precisas a los propietarios de las granjas para mitigar este impacto ambiental y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente».

La intervención refuerza el compromiso del Gobierno de Entre Ríos con la convivencia armónica entre las actividades productivas y el bienestar de las comunidades, priorizando la gestión responsable de los recursos naturales y la calidad de vida de los entrerrianos.