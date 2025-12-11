Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día Viernes 12 de Diciembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

VICEDIRECTORA

Vicedirectora, Escuela Nº 109 «J. J. Millán», 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de SANABRIA, Maria Eva. Licencia 16º U, Abierto. T.T., en el horario de 13hs a 18hs – TOMA, DIFERDA AL 01/01/2026.

MAESTRO DE CICLO

Maestro de Ciclo, Escuela N° 3 Justo José de Urquiza 1ra categoría urbana en reemplazo de ERPEN, Erica. Licencia Articulo 12B, hasta 12/12/2025. 6to grado, turno tarde, de 13 a 18hs. 1°LLAMADO

Maestro de Ciclo, Escuela N° 9 «Matias Zapiola». Favorable- 2da Categoría, Basavilbaso. En reemplazo de KORELL, Brenda Vanina. Licencia Articulo 12B. Hasta el 17/12/25. 3er grado, Turno Mañana. De 7 a 12 hs. 2°LLAMADO

Maestro de Ciclo, Escuela N°36 «Esteban Echeverría». Zona favorable. En reemplazo de LASOTA M. Florencia. Licencia 16U hasta 16/12/25. 1°grado Turno mañana. 1°LLAMADO

Maestro de Ciclo, Escuela Nº 88 «Buenos Aires», 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de GODOY Carla. Licencia 16Q, hasta el 22/12. 1º Grado, T.M. de 7hs a 12:05hs.

Maestro/a de Ciclo, Escuela Nº 93 «Santiago del Estero», 2º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de BONNOT Victoria. Licencia 12B, hasta el 08/01/2026- 4º Grado, T.M. de 7hs a 12:00hs.

NIVEL INICIAL

Maestra de Sección. JMI «Polillitas». En reemplazo de GARCIA Lorena. Licencia Articulo 12B. Hasta el 20/12/25. Sala 3y4 años. Turno tarde

CARGOS DOCENTES SUPLENTES PARA RECESO ESCOLAR FUNCIONAL ANUAL 2025-2026

Designación hasta el 20/02/2026 inclusive

UENI N°12 «Evita»

-1 cargo de Maestra de Sección de Nivel Inicial. Sala de 2 años. Turno Mañana

MAESTRO DE ARTES VISUALES

Maestro de Artes Visuales. Escuela N°83 “Mesopotamia Argentina”, en reemplazo de IMPINI, Vivíana. Licencia Articulo 12B, hasta el 21/12/25. Lunes de 13:15 a 17:15; Jueves de 14:05 a 17:15. Comparte con Escuela N2: Miércoles de 13 a 17; Jueves de 13 a 13:40 y Viernes de 13 a 17hs. 6° LLAMADO