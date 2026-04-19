Dpto. Uruguay: Tras un allanamiento y el análisis de cámaras, la policía esclareció un robo

En una rápida respuesta ante un hecho delictivo, personal de la Comisaría de Basavilbaso logró recuperar un elemento sustraído y secuestrar la vestimenta utilizada por el autor del ilícito tras un procedimiento realizado este domingo en dicha ciudad.

Según se confirmó a Génesis24, la causa se inició a partir de la denuncia de una vecina de 54 años, a quien le habían sustraído una garrafa de 10 kg de color violeta. Gracias al análisis exhaustivo de registros fílmicos de la zona, los investigadores lograron identificar no solo la fisonomía del autor, sino también las prendas de vestir exactas que portaba al momento del robo.

Con las pruebas recabadas, la fiscal Dra. Lucía Bourlot solicitó una orden de allanamiento para una finca ubicada en calle Sarmiento al 100, la cual fue autorizada por el Juzgado de Garantías N° 2.

Al irrumpir en la vivienda, los efectivos notificaron a un joven de 24 años, quien realizó la entrega voluntaria de la ropa que vestía en los videos: una camiseta de la Selección Argentina, una gorra blanca, un pantalón corto negro y ojotas.

Si bien la garrafa no se encontraba en el domicilio del sospechoso, las tareas investigativas continuaron en las inmediaciones. El personal policial logró determinar que el envase había sido entregado en un local cercano dedicado a la compra-venta. La propietaria del comercio, al tomar conocimiento de la procedencia ilícita del objeto, hizo entrega del mismo a las autoridades.

Finalmente, se procedió al secuestro de los elementos y se notificó al joven involucrado de las actuaciones judiciales vigentes, quedando a disposición de la fiscalía interviniente.

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