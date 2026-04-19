Emiten un alerta amarillo por tormentas para varios departamentos de Entre Ríos

El tiempo iría desmejorando durante toda la jornada y para la madrugada de este lunes se anuncian tormentas fuertes. Qué dice el pronóstico.

Tras un fin de semana con buen tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia el regreso de las lluvias y tormentas para una parte importante de la región.

El organismo emitió un alerta amarillo por tormentas para este lunes por la madrugada, que abarca a la zona comprendida por los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay.

De acuerdo al pronóstico, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las lluvias estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Se espera al mismo tiempo un descenso de las temperaturas máximas en relación a las registradas este fin de semana. En el caso de Paraná, la máxima anunciada es de 21 grados para este lunes, y se espera que vayan en descenso durante la semana.

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