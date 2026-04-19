Concepción del Uruguay: Detenidos tras intentar darse a la fuga y colisionar contra móviles policiales

En la madrugada de este domingo, personal de la Sección Motorizada procedió a la aprehensión de dos jóvenes que, tras realizar maniobras evasivas ante un control preventivo, protagonizaron un siniestro vial contra un móvil policial.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho ocurrió alrededor de las 02:30 horas, cuando los efectivos intentaron identificar a los ocupantes de una motocicleta Mondial 110cc. Al notar la presencia policial, los sujetos —de 18 y 16 años— hicieron caso omiso a las indicaciones de detención, intentando alejarse rápidamente del lugar.

Al llegar a la intersección de Bulevar 12 de Octubre y 14 de Julio, se produjo una colisión entre el rodado particular y una moto patrulla, lo que provocó la caída de los ocupantes y el posterior despiste de una segunda unidad policial que circulaba en apoyo tras el intento de fuga de ambos sujetos de manera peatonal.

Tras ser reducidos en el lugar, el personal policial realizó la verificación del motovehículo, constatando que la chapa patente colocada no correspondía a ese rodado, sino a otra motocicleta. Debido a esta irregularidad y a los daños ocasionados, el vehículo fue formalmente secuestrado.

La fiscal auxiliar, Dra. Lucía Bourlot, fue informada de los pormenores del procedimiento y dispuso las siguientes medidas:

El joven de 18 años fue trasladado a la Alcaidía de Comisaría Primera por los delitos de resistencia a la autoridad y daños.

El menor de 16 años fue derivado a la Comisaría de Minoridad para su correspondiente intervención.

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