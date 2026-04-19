Un jóven manejaba borracho y estrelló el auto contra un árbol con seis amigos a bordo

Esta madrugada, la tragedia rozó a Gualeguaychú. De milagro los siete ocupantes del auto sufrieron heridas leves. El conductor estaba alcoholizado.

Poco antes de las 5 de la madrugada, personal de Comisaría Primera intervino en un siniestro vial ocurrido en Gutiérrez y Nieto, una calle sin salida, de la zona cercana al Hipódromo.

Al arribar al lugar, los efectivos descubrieron un Fiat Duna rojo que se estrelló de manera frontal contra un árbol.

El rodado era conducido por un joven de 19 años, quien iba acompañado por una mujer de 22 años y cinco varones: dos de 19, otros dos de 20, y un menor de 17 años. Practicado el test de alcoholemia al conductor arrojó resultado positivo con 0.99 g/L.

Como consecuencia del impacto, los siete ocupantes del vehículo resultaron con lesiones leves, siendo trasladados en ambulancias del Servicio 107 de Emergencias hacia el Hospital Centenario para su atención médica.

En el lugar intervino además de las comisiones policiales, personal de Tránsito Municipal quienes realizaron las actuaciones correspondientes, procediendo a la retención del vehículo. R2820