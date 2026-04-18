Despliegue preventivo de seguridad en zonas rurales del Departamento Uruguay

Bajo la coordinación del segundo Jefe de la División Operaciones, Crio. Ppal. Lencina Matias y la supervisión del Jefe de la Jefatura Departamental Uruguay, el Comisario Mayor Esteban Allegrini, se llevó adelante un amplio operativo de control y vigilancia en distintos puntos estratégicos del departamento, en el marco de acciones orientadas a reforzar la seguridad y la prevención del delito en áreas rurales.

Según se confirmó a Génesis24, las medidas se llevaron a cabo de manera coordinada entre diversas dependencias policiales, con la participación de móviles y personal de varias comisarías y unidades especiales.

Uno de los operativos tuvo lugar en la intersección de la Ruta Provincial N° 39 y Ruta J, con la intervención de efectivos de comisarías de la zona y el apoyo del Grupo Especial.

Posteriormente, se realizaron controles sobre el camino que une las localidades de Primero de Mayo y Villa Elisa, con presencia de móviles pertenecientes a distintas dependencias jurisdiccionales.

En simultáneo, otro procedimiento se concretó en la intersección de la Ruta Provincial N° 39 y Ruta Nacional N° 20, donde se intensificaron tareas de identificación y prevención.

Asimismo, se llevó adelante un operativo interdepartamental sobre la Ruta Nacional N° 20, con la participación de varias unidades policiales de distintas localidades, incluyendo la Brigada de Abigeato.

Desde la fuerza destacaron que estos despliegues tienen como objetivo principal fortalecer la presencia policial en zonas de campaña, brindar mayor tranquilidad a los vecinos y optimizar las tareas de prevención en todo el ámbito rural.

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