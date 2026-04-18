Habló Sergio Taffarel, el cabañero afectado por Scrapie Clásico

Cabaña “El Luchador”, ubicada en la localidad de Herrera, es el establecimiento entrerriano afectado por el brote de Scrapie Clásico que domina la agenda periodística desde hace un par de semanas.

Sergio Taffarel, su titular, habló con Campo en Acción, por el aire de Radio LT 14 para dar cuenta de los hechos que lo tienen en vilo a pesar de “haber cumplido con todas las reglamentaciones vigentes” en materia de sanidad animal. Y fue muy claro al informar que “la presencia de la enfermedad en nada afecta el consumo de carne”.

“El caso nuestro fue en un animal comprado en Paraguay en 2021, raza Santa Inés, e ingresó en regla con todos los protocolos que exigen los organismos sanitarios del país vecino y la Argentina. Bajo el control de Senasa se hizo la cuarentena y tomas de muestras de rigor para esos casos”; sentenció y remató: “Estábamos tranquilos porque, insisto, estábamos haciendo las cosas bien; como corresponde porque tenemos un prestigio bien ganado que cuidamos celosamente. Tanto que somos nosotros quienes formalizamos el ingreso de la raza a la Argentina”.

Sumó que Paraguay no hizo análisis para poder decir que los animales son susceptibles a la enfermedad porque están reconocidos como libres. Tales evaluaciones se hacen bajo sospecha y recién cuando el animal murió.

En ese contexto puso en valor un dato de fuste: El deceso en su cabaña data de septiembre del año pasado y, dijo “recién se conoce ahora porque Senasa demoró los análisis. Es un tiempo precioso que se perdió”. Incluso él mismo hizo la denuncia de la sospecha de la enfermedad y mandó al Servicio Sanitario todo lo necesario para que se cumplan con las evaluaciones y análisis que imponen las reglamentaciones vigentes.

“Ahora estamos inter dictados, debemos hacer una despoblación que se concretará cuando estén los animales en condiciones de venderse a frigorífico. Son unas 400 cabezas. Prácticamente vamos a tener que volver a trabajar de cero”, determinó.

En ese contexto fue tajante al informar que el Scrapie no es una zoonosis, es decir no se traslada al ser humano; de manera que la carne ovina se puede seguir consumiendo con normalidad.