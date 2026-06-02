Concepción del Uruguay: Dos jóvenes detenidos tras un intento de robo

Un intento de robo de motovehículo ocurrido este martes por la tarde en Concepción del Uruguay terminó con dos jóvenes aprehendidos por personal policial.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se registró alrededor de las 19:30 en la zona de calle Dr. Scelzi al 300, donde efectivos tomaron conocimiento de que dos sujetos intentaban sustraer una motocicleta estacionada en la vía pública.

Tras un operativo cerrojo en la zona, los sospechosos fueron interceptados en inmediaciones de Plaza del Donante, en la intersección de bvard. Constituyentes e Ituzaingó.

Durante el procedimiento, uno de los jóvenes descartó un objeto en el lugar, el cual fue posteriormente secuestrado. Se trataba de una llave modificada, presuntamente utilizada para este tipo de ilícitos.

Los aprehendidos resultaron ser un joven de 18 años y un menor de 15.

Por su parte, la damnificada, de 27 años, manifestó que escuchó ruidos frente a su domicilio y, al salir, observó a los individuos junto a su motocicleta, una Honda Wave de color rojo. Luego constató daños en el traba volante y en el tambor de encendido del rodado.

Intervino la fiscalía en turno, que dispuso la intervención de Policía Científica, el secuestro del elemento hallado y el traslado del mayor de edad a Alcaldía en calidad de detenido, mientras que el menor fue derivado a la dependencia correspondiente para su posterior entrega a sus responsables legales.

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