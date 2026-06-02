Villa Elisa: Tras allanamiento, detienen a un hombre vinculado a varios ilícitos

En el marco de una exhaustiva investigación iniciada a raíz de ilícitos perpetrados recientemente en locales comerciales de Villa Elisa, personal policial llevó a cabo un procedimiento clave para el esclarecimiento de los hechos durante la tarde de este martes.

Según se confirmó a Génesis24, con la respectiva orden judicial, los efectivos actuantes procedieron a cumplimentar un allanamiento y requisa domiciliaria en una vivienda situada sobre la calle General Rondeau al 1.100. En el inmueble se localizó a un ciudadano de 29 años de edad, sobre quien recaen fundadas sospechas de participación en los eventos delictivos que se investigan.

Como resultado de la requisa general de la propiedad, se incautaron diversos elementos que guardarían una relación directa con la causa. Asimismo, por disposición de la magistratura interviniente, se dispuso la inmediata detención del sujeto, a quien se lo vincula con al menos tres hechos delictivos cometidos en la ciudad Jardín.

Finalmente, este sujeto fue trasladado hacia la Jefatura Departamental, donde permanece alojado y supeditado a la causa.

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