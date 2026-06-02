Tiempo en Entre Ríos: miércoles con neblinas y ascenso de temperaturas

El pronóstico informa que para este jueves tendremos un leve ascenso de las temperaturas. Además, se anuncian posibles inestabilidades para el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este miércoles volverán los bancos de neblinas a la provincia de Entre Ríos. En esa línea, se pronostica que las mismas se harán presentes durante la madrugada y la mañana. Para el resto de la jornada de anuncia cielo parcialmente nublado.

El pronóstico extendido anticipa buenas condiciones para el resto de la semana, con pequeñas variaciones térmicas y nubosidad variable. Posiblemente el fin de semana -domingo- regresen las inestabilidades.

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. En la capital y alrededores se espera un día con neblinas y cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados. Allí se prevé una jornada con algunas nubes y neblinas.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 18 grados. En estas localidades se espera un día parcialmente nublado con neblinas por la mañana. Ahora

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