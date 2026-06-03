Son altas las chances de perder plata con el trigo de esta campaña

De cara a la próxima campaña triguera en la provincia, el panorama económico se presenta con un alto nivel de incertidumbre, traccionado por factores que proyectan márgenes económicos negativos.

A inicio de junio de 2026, el precio pizarra del trigo se ubica en 213 U$S/t. Si bien este valor representa una fuerte recuperación frente al piso de 161 U$S/t registrado en noviembre de 2025, se mantiene en niveles similares a los de mayo del año pasado y considerablemente por debajo de los 260 U$S/t promediados en mayo de 2024. La reciente disminución de la alícuota de retenciones, que pasó del 7,5% al 5,5%, generó un leve aumento de 3 USD/t a lo largo de la semana posterior al anuncio de la medida.

Por otro lado, el costo de implantación por hectárea ha sufrido un fuerte incremento durante los últimos dos meses, impulsado por el encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes nitrogenados. Según datos de proveedores locales, desde principios de marzo el precio del combustible subió un 17%, mientras que la urea registró un salto abrupto del 70%. Para un planteo tecnológico estándar en Entre Ríos (160 kg/ha de urea, según parámetros de Márgenes Agropecuarios), la inversión en fertilización nitrogenada saltó de 88,8 USD/ha a principios de marzo a los 152 USD/ha observados a mediados de mayo, encareciendo el costo de siembra en 63,2 USD/ha exclusivamente por la incidencia de este insumo.

Bajo esta estructura de costos y precios actuales, el rendimiento de indiferencia provincial se sitúa en 3.550 kg/ha. Si bien este volumen supera el promedio de la última década, se logró alcanzar en cuatro de las últimas cinco campañas gracias a los buenos desempeños recientes del cultivo. Al comparar este umbral con el rendimiento promedio de la última década en cada zona, se evidencia que históricamente el territorio entrerriano se ha encontrado por debajo del requerimiento productivo actual necesario para igualar los costos frente a los precios disponibles.

Como consecuencia directa de estos factores, se espera una reducción estimada del 18% en la superficie sembrada (una caída de 129.900 hectáreas). De este modo, el área implantada se ubicaría cerca de las 600.000 hectáreas, frente a las 729.900 registradas en el ciclo anterior.

Considerando un esquema de producción bajo arrendamiento y rindes promedio de los últimos diez años, los márgenes brutos a precios actuales resultan negativos en todas las zonas de la provincia. Para alcanzar el punto de equilibrio a nivel provincial, es necesario un aumento del 8% en el precio pizarra del cereal, lo que lo posicionaría en torno a los 230 USD/t. En la zona Este, debido a sus menores rendimientos promedios, este requerimiento asciende a 244 USD/t.

Mirando hacia el cierre de la campaña, la posición futura a diciembre de 2026 cotiza, a principios de junio, a 225 USD/t, mostrando una baja de 9 USD/t durante la semana posterior al anuncio de la rebaja de retenciones. Este nuevo valor futuro, que supera en un 5,6% a la pizarra actual, reduce el rinde de indiferencia a 3.360 kg/ha, una marca que se logró superar en seis de las últimas diez campañas a nivel provincial. En caso de concretarse un rendimiento promedio (3.320 kg), la cotización que asegura un margen bruto nulo es de 228 U$S/t, por lo que actualmente las perspectivas económicas futuras se observan desalentadoras.

Con estas proyecciones a término, los productores en campo arrendado se encontrarían nuevamente expuestos a pérdidas económicas. Es necesario que se concrete una campaña con grandes rendimientos sumado a una evolución positiva en la cotización del cereal, por encima de lo estimado actualmente por el mercado de futuros A3.

El planteo promedio a nivel provincial bajo arrendamiento enfrentaría pérdidas de aproximadamente 8,4 USD/ha, y únicamente la zona Sur mostraría un margen bruto levemente positivo de 7,6 USD/ha, incluso contemplando el alza esperada en las cotizaciones y la reciente baja de retenciones.

Bolsa de Cereales de Entre Ríos