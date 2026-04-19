Autovía Artigas: Detienen a un chileno con pedido de captura y manejando un costoso auto de alta gama

El hombre fue interceptado sobre la Ruta 14 con un DNI presuntamente falso y era buscado por la Justicia de Mendoza por delitos económicos. Se trataría de un estafador con antecedentes en distintos puntos del país.
Un ciudadano chileno fue detenido en los controles de rutina sobre el puesto de control vial de Paso Cerrito, en el acceso a la provincia de Entre Ríos, cuando circulaba a bordo de un automóvil de alta gama y presentaba un pedido de captura vigente por delitos económicos.
El procedimiento se llevó a cabo este sábado por la noche, alrededor de las 20:30, cuando efectivos de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial detuvieron la marcha de un Mercedes Benz modelo CLA 200, valuado en unos 70 mil dólares, que se desplazaba en sentido Norte-Sur.
Al identificar al conductor, de nacionalidad chilena, y consultar sus datos en el sistema SIFCOP, se constató que sobre el documento presentado pesaba “un pedido de detención/captura vigente, de fecha 09/03/2026”, requerido por la Justicia de la provincia de Mendoza, en el marco de una causa por estafas reiteradas.
Documento sospechoso y actuación federal
Al profundizar las verificaciones, los agentes detectaron irregularidades en el DNI exhibido. Según se informó oficialmente, “la fotografía inserta no guardaba correspondencia con la obrante en el sistema”, lo que permitió presumir que se trataba de un documento apócrifo.
Además, se estableció que el número del documento correspondería al progenitor del identificado, reforzando las sospechas sobre su falsedad.
Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, desde donde se ordenó la detención del individuo, el secuestro del vehículo, del teléfono celular y de la documentación en su poder.
Posteriormente, el detenido fue trasladado a la comisaría de la ciudad de Chajarí, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
Un sujeto con antecedentes
Fuentes judiciales indicaron a Diario Río Uruguay que el detenido “sería el mismo sujeto” vinculado a antecedentes similares difundidos en medios nacionales y regionales, aunque la confirmación definitiva dependerá del avance de la investigación judicial.
Uno de los antecedentes de esta persona que tendría 35 años edad, es una detención en 2022, tras protagonizar una serie de estafas en el país. Según publicó por entonces TN, el hombre se hacía pasar por distintas identidades y logró evadir controles hasta que fue reconocido tras una exposición mediática.
En ese caso, el acusado también utilizaba documentación apócrifa y tenía pedidos de captura en distintas provincias, lo que permitió a los investigadores reconstruir un accionar itinerante similar al que ahora se analiza.
Antes de eso, medios litoraleños habían informado -en el año 2019- que este mismo sujeto había sido detenido en Resistencia, capital de la provincia de Chaco, a bordo de otro auto de alta gama y acusado de haber cometido una serie de estafas en su chile natal.