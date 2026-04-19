Concepción del Uruguay: Roban una moto y es rápidamente recuperada

Una motocicleta Yamaha YBR 125, que había sido reportada como sustraida en la noche de este sábado, fue localizada y recuperada por efectivos de la Comisaría Primera en la zona norte de la ciudad, pocas horas después de su sustracción.

Según se confirmó a Génesis24, el propietario, un joven de 25 años, había dejado el vehículo estacionado frente a un establecimiento religioso ubicado en Bulevar Yrigoyen al 1600. Tras ausentarse unas horas, constatando al regresar que el rodado ya no se encontraba en el lugar.

La denuncia inmediata activó un operativo de localización por las cuadrículas de la zona. La búsqueda dio sus frutos cuando personal policial divisó el vehículo abandonado en las inmediaciones de calle Celia Torra y las vías férreas.

Tras el secuestro preventivo y las actuaciones de rigor, se dio intervención a la fiscalía en turno para coordinar la entrega definitiva del motovehículo a su titular.

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