Se impuso Agmer y el uruguayense Gustavo Blanc será vocal gremial del CGE

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se impuso en la elección para representantes docentes en el Consejo General de Educación (CGE) que se realizó este jueves en toda la provincia. En segundo lugar se ubicó la Lista 2 Alternativa Docente de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet); y muy atrás, la Lista 2 Celeste y Blanca de la Unión Docentes Argentinos, que no alcanzó el número de votos requeridos para que, a través del sistema D`Hont, poder ubicar un vocal en el Jurado de Concursos y en el Tribunal de Disciplina.

Con los resultados de la elección, el uruguayense Gustavo Blanc se convierte en el nuevo vocal gremial del Consejo de Educación y sucede en ese cargo a Susana Cogno, que a partir del 1º de enero de 2026 se convertirá en secretaria gremial de la conducción provincial de Agmer, que encabezará Abel Antivero.

En el conteo final de votos, la Lista 1 de Agmer consiguió 9.989 votos (el 55%); la Lista 5 Alternativa Docente, de Amet, que postuló a Pablo Álvarez Miorelli, obtuvo 5.422 votos (el 30%); y la Lista 2 Celeste y Blanca de UDA, que llevó como candidato a Augusto Manzato, se quedó con 2.759 votos (el 15%).

Como en esta elección se redujo la representación en los Jurados de Concursos -primario, secundario, superior- de 5 a 4 vocales, la disputa era determinar cuál gremio perdía representantes. En 2021, última elección, Agmer se quedó con tres vocales en el Jurado de Concursos, y Amet con 2. Ahora, que eran 4 vocales a elegir, Agmer se quedó con 3 y Amet con 1.

De ese modo, de las cuatro vocalías en juego en Jurado de Concursos para niveles Primario, Secundario y Superior, Agmer se queda con 3 lugares, y Amet con 1.

A mediados de octubre se conoció la decisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la elección de representantes docentes en los cuerpos colegiados del Consejo General de Educación (CGE).

La novedad, contenida en el decreto N° 2.831, dictado este miércoles 15 de octubre, incluyó una merma en el número de cargos a ocupar por los representantes docentes en el Jurado de Concursos y en el Tribunal de Disciplina. Además, la elección se hizo con Boleta Única Papel (BUP).

En la última elección para representantes docentes en los órganos colegiados del CGE, realizadas en 2021, se pusieron en juego 18 cargos a cubrir: un vocal gremial en el CGE (y un suplente); 5 vocales para el Tribunal de Calificaciones y Disciplina (y suplentes); y 12 vocales del Jurado de Concursos -titulares y además suplentes- (5 de inicial, primaria y modalidades; 5 de secundaria; y 2 de superior).

La nueva reglamentación mantiene la representación de los maestros en la conducción central del CGE, con un vocal gremial y un suplente. Mientras, el Jurado de Concursos estará integrado por un presidente y 20 vocales. El presidente y 10 de los 20 vocales serán designados por el CGE; los otros 10 -antes eran 12- en tanto, serán elegidos por la docencia en la misma forma que el vocal que integra el Consejo General de Educación en representación de los docentes». La nueva reglamentación fija también que el CGE «podrá nombrar vocales transitorios en el Jurado de Concursos cuando, por excepcionales razones de necesidad debidamente fundadas, resulte necesario proveer dichos cargos temporalmente».

Por otra parte, el Tribunal de Calificaciones y Disciplina estará integrado por un presidente y 8 vocales. El presidente y 4 vocales serán designados por Educación; los otros 4 -antes eran 5- serán elegidos por la docencia en la misma forma que el vocal que integra el CGE.

El nuevo sistema prevé que el personal docente elegirá «por voto directo, secreto y obligatorio

los siguientes representantes:

A) 1 vocal titular para integrar el Consejo General de Educación, y un suplente.

B) Para integrar el Jurado de Concursos:

1. Educación Primaria:

– 4 vocales titulares.-

4 vocales suplentes.

2. Educación Secundaria:

-4 vocales titulares

– 4 vocales suplentes.

3. Educación Superior:

– 2 vocales titulares.

– 2 vocales suplentes.

C) Para integrar el Tribunal de Calificaciones y Disciplina:

– 4 vocales titulares

-4 vocales suplentes.

