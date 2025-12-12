La Justicia Federal de Concordia desbarató el traslado de casi 8 kilos de metanfetaminas y detuvo a tres personas

Un operativo federal terminó con el secuestro de casi 8 kilos de metanfetaminas valuadas en más de 200 mil dólares, además de la detención de tres personas al presentarse a retirar una encomienda en la Ciudad de Buenos Aires.
Según precisaron fuentes judiciales, también hubo allanamientos en Moreno (Buenos Aires) y Eldorado (Misiones), como también una importante cantidad de marihuana secuestrada en los domicilios allanados. El presunto despachante de la droga en Misiones permanece prófugo.
Los imputados fueron indagados este jueves, por haber intervenido en el transporte de la droga referida, en su modalidad agravada por la cantidad de personas implicadas, y permanecerán detenidos mientras avanza la investigación.
El procedimiento se inició durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de Concordia, cuando personal del Escuadrón IV Concordia de Gendarmería inspeccionó un camión de una empresa de transporte de encomiendas que viajaba desde Eldorado, Misiones, hacia la Ciudad de Buenos Aires. El can antinarcóticos marcó una de las cajas y, al ser abierta con intervención de testigos, se hallaron alrededor de 8 kilos de metanfetaminas, tanto en su estado puro (“cristal”) como en pastillas.
Justicia Federal de Concordia
La investigación es dirigida por el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, con intervención de la Secretaría Penal del Dr. Alan Bergdolt, y contó con la actuación conjunta de la UNIPROJUD Eldorado, la UNIPROJUD Buenos Aires, la SEINACORDIA y el Escuadrón IV Concordia de la Gendarmería Nacional Argentina.
Desde la Justicia Federal manifestaron una profunda preocupación por el creciente número de secuestros de drogas remitidas mediante la modalidad de encomiendas y consideraron que deberían reforzarse fuertemente los controles sobre la identidad de los remitentes y los despachos en las sucursales de origen.
Ante la magnitud del hallazgo, Ramponi ordenó la aplicación de la técnica especial de entrega vigilada: parte de la droga fue reemplazada por una sustancia inocua y se permitió que la encomienda continuara su recorrido, mientras el estupefaciente original quedó bajo resguardo. En paralelo se dispusieron intervenciones telefónicas, seguimientos encubiertos, análisis de videos, impactos de antenas, llamados entrantes y salientes de abonados y tareas de inteligencia coordinadas entre la UNIPROJUD Eldorado, la UNIPROJUD Buenos Aires y la SEINACORDIA para reconstruir la trama detrás del envío.
Modus operandi
De acuerdo con la investigación, en principio se despachaban encomiendas que se encontrarían a nombre de terceros, utilizando autorizaciones digitales y el envío de fotografías de documentos para que otras personas pudieran retirarlas en distintas sucursales. La encomienda en cuestión tenía como destino final un domicilio particular de la Ciudad de Buenos Aires, pero fue redirigida para su retiro en una sucursal de la empresa ubicada en el barrio porteño de Chacarita.
Cuando la caja llegó a esa sucursal, tres hombres paraguayos cuyas identidades no fueron reveladas se presentaron para retirarla y fueron inmediatamente detenidos en el lugar por personal de Gendarmería.
Las intervenciones telefónicas y mensajes obtenidos y analizados en el expediente dan cuenta de cómo coordinaban horarios, destino de la encomienda y autorizaciones para el retiro, exhibiendo una operatoria que combinaba logística tradicional con un uso intensivo de aplicaciones de mensajería.
A partir de esas detenciones se ordenaron allanamientos en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, en domicilios vinculados a los tres detenidos. Allí se secuestró una gran cantidad de marihuana, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, además de quedar identificadas otras cinco personas vinculadas con actividades en infracción a la ley 23.737.
En simultáneo, se dispuso un allanamiento en Eldorado, en un inmueble relacionado al presunto despachante de la encomienda, quien no fue localizado y permanece prófugo.
Cabe destacar que en escasos días la investigación pasó de un simple control de rutina en ruta a una amplia y compleja operatoria investigativa que deja en evidencia un accionar ágil y articulado entre la Justicia Federal y las unidades especializadas de Gendarmería Nacional Argentina.
