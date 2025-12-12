Camila, es el nombre de la nueva variedad INTA de avena blanca

La avena se destaca por ser el verdeo de invierno de mejor calidad de forraje y se utiliza para distintas categorías de ganado (vacas, terneros, novillos).

Es en esta línea que expertos de INTA desarrollaron una nueva variedad de avena blanca llamada Camila, que se destaca por su alta producción de forraje, ciclo muy largo y excelente comportamiento sanitario.

“Esta novedosa variedad de avena posee un alto potencial de producción de forraje, producto de una alta tasa de crecimiento y de producción muy larga”, indicó Fernando Giménez .

En varios ensayos comparativos de rendimiento de forrajes, Camila INTA generó más biomasa que los mejores cultivares del mercado, superándolos en muchos casos por más del 10 %.

El mejoramiento genético es un proceso continuo para el desarrollo de nuevas variedades, que agregan más producción y nuevas fuentes de resistencia a las enfermedades, en este caso, roya de la hoja —producida por el hongo Puccinia coronata—, que quiebra la resistencia de las variedades, por lo que obliga a generar nuevas variedades resistentes.

Germán González agregó que “esta variedad posee una alta tasa de crecimiento en invierno y excelente respuesta a condiciones ambientales favorables y a la fertilización. Está adaptada al pastoreo intensivo y posee un excelente rebrote. Se destaca por tener una hoja muy ancha y vigorosa”.

Camila es la variedad más larga del mercado, este mayor ciclo de producción permite realizar siembras más tempranas y aprovechar las condiciones ambientales. Es un cultivar de gran altura y excelente caña.

La época de siembra es a fines de verano, principio de otoño, depende de la región del país y de los sistemas productivos —o rotaciones de cultivos— y objetivo de producción. Se siembra en toda la región pampeana, por lo que varía según la latitud.

Esta avena es para producción de forraje —el 90 % de la superficie de avena es para forraje—, la producción de grano es marginal y hay variedades graníferas.

Por otro lado, Camila posee un excelente comportamiento sanitario frente a la roya de la hoja, principal enfermedad del cultivo, siendo tolerante a la mayoría de las razas del patógeno, aclaró Agustín González.

Este cultivar tiene un buen comportamiento al frío, posee una aceptable producción de granos, similar al resto de los cultivares de avena con aptitud forrajera. Asimismo, tiene una gran adaptabilidad, se recomienda para siembras tempranas y para planteos de alta productividad.