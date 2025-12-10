Caseros: Los talleres municipales tuvieron su muestra anual

El sábado 6 de diciembre en el predio del ex ferrocarril los Talleres Municipales de Caseros tuvieron su cierre y Muestra Anual con la participación de más de 350 alumnos a lo largo de este 2025.

Este cierre incluyó una “Muestra Estática” a cargo de los talleres Activamente, Recicleteando (porcelana fría), Las Tics y nosotros, Apoyo Escolar, Crochet, Arte Francés y Ajedrez, donde se expusieron parte de los trabajos realizados a lo largo de este año.

Por su parte, el Taller de Pastelería realizó una exitosa venta de Masas, Tortas y Postres, elaborados por las alumnas del Taller, en base a recetas aprendidas en este 2025.

Además, en el Centro Cultural “Margarita Thea” el Taller de Teatro “Especta” de Niños presentó “El Reino de los Colores”, poniendo en escena nuevamente esta obra infantil para toda la familia.

Y en la explanada del “Margarita Thea” se presentaron los Talleres Guitarra con la interpretación de dos temas musicales; el Taller “Creciendo en Movimiento” con circuitos de actividades motoras; el Taller “Jugando con la Tercera Edad” con una coreografía grupal y circuito motriz; y el Taller de Costura con un desfile de prendas confeccionadas por las alumnas.

Al finalizar la jornada se realizó la entrega de certificados de asistencia a los alumnos que participaron durante este año en los Talleres, y de certificados y presentes a los docentes a cargo de los mismos.

A SALA LLENA SE ESTRENÓ “CARLOTA 2”

Con localidades agotadas este domingo 7 de diciembre en el Centro Cultural “Margarita Thea” se estrenó la obra “Carlota 2. Una abuela imprudente” a cargo del Taller Municipal de Teatro para Adultos “Especta” y bajo la dirección de Carolina Colombo.

Con risas, ironía y mucho humor, el elenco del Taller de Teatro para Adultos de Caseros deslumbró al público presente con la continuación de esta historia que protagoniza “Carlota”, una abuela que “puede poner el mundo patas para arriba”.

Felicitamos a todos los alumnos del Taller Municipal “Especta” de Adultos, a su profesora y directora, Carolina Colombo y a todo su equipo de trabajo por esta gran puesta en escena que enaltece la actividad teatral en nuestra localidad.

Comparte esto: Twitter

Facebook

