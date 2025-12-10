Caseros: Se inauguró la temporada 2025-2026 de las piletas del Club Juventud

Este domingo 8 de diciembre se realizó la inauguración de la Temporada 2025-2026 de las Piletas del Club Juventud de Caseros con la tradicional bendición de las aguas, en horas de la mañana a cargo del padre Emanuel Escobar, y en horas de la tarde del Pastor Miguel Mosser.

En ambas ceremonias hubo palabras del Presidente del Club, Luján Lescano, y acompañaron este lanzamiento el Presidente Municipal, Oscar Francou; la Viceintendente, Yamina Henchoz; el Secretario de Gobierno, Lucas Trovalesi; socios de la institución deportiva, y público en general.

La Temporada de Piletas se extenderá hasta el domingo 15 de febrero de 2026 y contará con los siguientes servicios:

– Colonia de Vacaciones: Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs.

– Natación para adultos: Lunes a Jueves de 13:00 a 14:00 y de 14:00 a 15:00 hs. (a partir de los 12 años)

– Aquagym para Adultos: Lunes y Miércoles de 15:00 a 16:00 hs. (Libre y gratuito, con inscripción previa)

– Pileta libre: Lunes a domingo de 15:00 a 20:00 hs.

