Dpto. Uruguay: Allanamiento por causa de amenazas culminó con el secuestro de una moto y plantas de marihuana

Según se confirmó a Génesis24, un allanamiento realizado en la tarde de ayer por personal de la Comisaría de Basavilbaso arrojó resultados positivos, con el secuestro de un motovehículo vinculado a una causa por amenazas y el hallazgo inesperado de plantas de cannabis.

El procedimiento se llevó a cabo ayer, en horas de la tarde, en el marco de una investigación por «Abuso de Armas y Amenazas».

En cumplimiento del mandamiento judicial, los efectivos realizaron la requisa, obteniendo resultado positivo. Entre los elementos secuestrados se destaca: una motocicleta Corven Nevada, vehículo que se presume fue utilizado en el hecho denunciado.

Además, durante la diligencia, se constató la presencia de dos plantas con características similares a Cannabis Sativa. Ante este hallazgo, se comunicó inmediatamente a la Agente Fiscal en turno, Dra. María de los Ángeles Becker, quien dispuso su secuestro y la intervención de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos.

Un hombre de 24 años fue trasladado a sede policial para su correcta identificación y para la realización de la prueba de dermotest por parte de la División Policía Científica, como parte de la investigación por el abuso de armas.

