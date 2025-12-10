Caseros: Vencimientos de diciembre en caja municipal

Hasta el miércoles 10 de diciembre se encuentran al cobro en Caja Municipal el Plan de Ahorro Municipal para Viviendas, el Plan de Pavimentación de calles, la Tasa General Inmobiliaria (TGI), y los Terrenos de Viviendas Municipales.

Se recuerda que los días y horarios de atención de la Caja Municipal son lunes a viernes de 7:30 a 12:00 horas.

IMPUESTOS INMOBILIARIOS URBANO Y RURAL 2025

En la Caja del Entre Ríos Servicios se encuentran al cobro el 5° Anticipo del Impuesto Inmobiliario Urbano 2025 y el 4° Anticipo del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural.

Ambos impuestos tienen como fechas de vencimiento los días 15 y 16 de diciembre.

Para poder cancelar este impuesto se solicita a los contribuyentes asistir con la boleta anterior del mismo, ya que ATER ha dejado de imprimir y distribuir las boletas en formato papel.

Recordamos la importancia de adherirse a la Boleta Digital ingresando en www.ater.gob.ar

