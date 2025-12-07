Un entrerriano perdió la vida tras choque frontal en ruta uruguaya

Durante las últimas horas de este viernes, un hombre oriundo de Concordia falleció luego de haber sufrido un fuerte choque con un camión mientras conducía una camioneta Volkswagen Amarok.
El choque frontal, según reportes policiales y periodísticos, sucedió aproximadamente a las 6 de la mañana de este viernes 5 de diciembre, a la altura del kilómetro 202 de la Ruta 2, entre Rodó y Santa Catalina, Departamento Soriano, en la República Oriental del Uruguay.
Más precisamente, se trató de una colisión fronto lateral entre un camión de logística de la empresa “Mirtrans” y la camioneta que conducía el concordiense. Las autoridades intervinientes en el lugar, calificaron de “muy grave” la colisión, ya que habían reportado que el conductor entrerriano, identificado como Eduardo Gerling, había sufrido lesiones de consideración, las que le terminaron costando la vida.
En los primeros momentos posteriores al accidente, hubo desvío de tránsito en Santa Catalina por Parada Suárez ya que la ruta permaneció cortada. Trabajó allí personal policial y de Bomberos.
