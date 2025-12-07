Bonnín y Benítez lideraron la general del Rally de Pronunciamiento

Este sábado se llevó a cabo la primera mitad de la actividad correspondiente a la última fecha del Rally Entrerriano. Con récord de inscriptos, la séptima jornada de la categoría comenzó en la ciudad de Pronunciamiento. Allí, la dupla local compuesta por Nelson Bonnín y Javier Benítez lideró la clasificación general.

Como tiempo neto registraron 38 minutos, 53 segundos y cuatro décimas (con una penalización de 10 segundos), con lo que quedaron como el mejor auto. Su Toyota Etios lideró tanto la general como la categoría A6.

El segundo puesto hasta el momento está en manos de Román Marinelli y Javier Taboada. A bordo de su Volkswagen Gol Trend, los provenientes de Casilda (Santa Fe) quedaron a 42 segundos y una décima del mejor tiempo, pero lideran la categoría N7.

En esa misma categoría (N7) se encuentra la dupla de Diamante que finalizó en el tercer lugar de la general. Maximiliano Arnaiz y Pablo Kern obtuvieron un tiempo que fue un minuto y seis segundos más lento que el de los líderes.

La actividad continuará este domingo a partir de las 8.43 con un tramo 9,91 kilómetros que unirá a Pronunciamiento con la Ruta 23. El último tramo unirá Ruta 25 y la Estación 6 a partir de las 13.23, con lo que se dará por finalizada la actividad.

Por categoría

Separados por Clase, los primeros tres de cada categoría hasta el momento son los siguientes:

-Clase A6:

1°) Nelson Bonnín/Javier Benítez (Toyota Etios): 38’53”4/10.

2°) Cristhian Orcellet/Darío Locher (Volkswagen Gol Trend): a 1’7”6/10.

3°) Guillermo Pitón/Huan Capurro (Volkswagen Gol Trend): a 5’10”5/10.

-Clase N7:

1°) Román Marinelli/Javier Taboada (Volkswagen Gol Trend): 39’35”5/10.

2°) Maximiliano Arnaiz/Pablo Kern (Volkswagen Gol Trend): a 23”9/10.

3°) Daniel Berthet/Milton Liand (Volkswagen Gol Trend): a 48”1/10.

-Clase N7L:

1°) Ángel González/Jorge Liand (Volkswagen Gol): 40’30”9/10.

2°) Lucio Moreira/Leonardo Cena (Volkswagen Gol): a 1’47”5/10.

3°) José Morard/Julián Salvo (Volkswagen Gol): a 20’20”5/10.

-Clase N9 16v:

1°) Joaquín Blanc/Mauricio Blanc (Ford Fiesta): 41’46”9/10.

2°) Manuel Cergneux/Diego Saipert (Ford Fiesta): a 12”1/10.

3°) Cristian Delia/Darcy Frascheri (Ford Fiesta): a 15”7/10.

-Clase N9 8v:

1°) Federico García/Mirko Sleger (Volkswagen Gol): 42’46”2/10.

2°) Diego Schab/Walter Maciel (Volkswagen Gol): a 56”2/10.

3°) Agustín Coniberti/Tomás Pellandino (Volkswagen Gol Trend): a 56”6/10.