Se confirmó un caso de sarampión en la provincia de Entre Ríos

El caso fue confirmado desde el MInisterio de Salud de la Nación y, de acuerdo con lo que detallaron, se dio en una localidad del departamento La Paz. El protocolo se inició desde la sospecha del caso.
El primer caso de sarampión en la provincia de Entre Ríos fue confirmado a través de un resultado positivo por PCR informado por el Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, el protocolo de actuación ya se había activado de inmediato ante la sospecha inicial del caso.
Debido a esto, este sábado se reunió la Comisión Ministerial Asesora para la Vigilancia y Control del Sarampión para evaluar la situación y continuar con los próximos pasos del protocolo.
Al respecto, el director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, destacó que «desde la sospecha se inició el aislamiento del paciente, el control de carnets de vacunación y la vigilancia de posibles síntomas en los contactos estrechos». También adelantó que, el lunes, el equipo de Vigilancia reforzará la investigación epidemiológica, evaluará nuevas tomas de muestra y continuará con las acciones de bloqueo.
Sobre el caso
Se trata de un niño de dos años, que cuenta con una dosis de vacuna triple viral aplicada en noviembre de 2024 y no presenta comorbilidades, es residente en zona rural de Santa Elena (Departamento La Paz), y tiene antecedente de viaje reciente a la localidad santafesina de Casilda.
El inicio de los síntomas se registró a fines de noviembre, con fiebre, exantema generalizado y síntomas respiratorios altos. Realizó la primera consulta médica en el Centro Pediátrico Santa Elena, sin necesidad de internación, y se inició el protocolo ante la sospecha de la enfermedad, con la notificación correspondiente a la cartera sanitaria provincial, envío de muestras para confirmación y comienzo de acciones de bloqueo.
Actualmente, se encuentra clínicamente estable, en aislamiento domiciliario junto a su núcleo conviviente y con el seguimiento y acompañamiento por parte del Centro Pediátrico.