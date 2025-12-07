domingo 7 diciembre 2025

Autovía Artigas: Volcaron cuando iban rumbo a Luján

El siniestro ocurrió este sábado por la mañana, a la altura del kilómetro 323 de la autovía “General Artigas” de la Ruta Nacional 14. Los cuatro ocupantes de la camioneta que volcó no sufrieron heridas.

Hasta el lugar acudió personal policial dependiente de la Jefatura Departamental de Policía Federación. La camioneta siniestrada circulaba en sentido norte–sur.

En el vehículo se desplazaban cuatro ocupantes que viajaban desde Misiones hacia la ciudad de Luján. Al ser entrevistados por el personal interviniente, todos manifestaron encontrarse sin lesiones y se negaron a recibir atención médica.

El procedimiento se desarrolló con normalidad, labrándose las actuaciones correspondientes.

EER – Jefatura Departamental de Policía Federación

