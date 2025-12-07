En Entre Ríos bajaron los impuestos para que el sector privado desarrolle su potencial

Este año se redujeron todos los impuestos en términos reales frente a la inflación. A saber:

El Inmobiliario Rural bajó un 20% en moneda constante y el 100% del mismo se destina a mejoras de caminos rurales.

Se redujo el 60% la alícuota de sello para inscripción de vehículos 0km y maquinaria.

Se eliminaron más de 100 tasas, la mitad de las existentes.

Se redujeron y eliminaron alícuotas de Ingresos Brutos a los polleros integrados. Se redujo la alícuota en un tercio y se reducirá a la mitad en 2026.

Se eliminó el 13% de impuesto provincial a la energía eléctrica, y se puso en marcha un convenio para que los municipios reduzcan sus tasas en la factura de luz.

En cuanto al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), el gobernador hizo hincapié en que invertir en la provincia «tiene que convenir». La iniciativa provincial ya muestra sus frutos: inversiones por 160 millones de dólares y 1.500 puestos de trabajo privados generados en un contexto difícil. «Cuando el Estado saca las trabas y tiende una mano, los entrerrianos responden con más producción, empleo y oportunidades», había dicho el mandatario tras la adhesión al RINI de la planta industrial de la firma Sagemüller, en Seguí.

Además, para simplificarle la vida a los productores, con ahorro de tiempo y dinero, el gobierno ejecuta con éxito el Documento Único de Tránsito de animales (DUT) que ya utilizaron unos 18.000 ganaderos en el traslado de ocho millones de cabezas.