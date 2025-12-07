Quini 6: un apostador tuvo Revancha y ganó más de $8.844.372.000

Se registró un ganador con todos los aciertos en La Revancha. También hubo 70 ganadores en el Siempre Sale. En el próximo sorteo el pozo será de $8.000.000.000. Detalles y números sorteados.
Este domingo finalmente salió La Revancha millonaria del Quini 6. Fue para un solo apostador oriundo de la provincia de Santa Fe. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.000 millones de pesos.
En el Tradicional salieron el 15-45-40-29-01-07. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $2.592.567.857.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 29-31-45-04-34-16. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $3.985.392.301.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 45-15-05-40-25-33. Un apostador acertó todos los números y se llevó $8.844.372.126. Es de la localidad de Reconquista, en la provincia de Reconquista.
En el Siempre Sale hubo 70 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 05-29-43-14-33-17. Cobrarán cada uno $5.154.579,64. Seis son oriundos de la provincia de Entre Ríos.
En el Pozo Extra hubo 242 ganadores con seis aciertos que se llevarán $537.190,08. (Elonce)