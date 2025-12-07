Extendieron la alerta por tormentas en Entre Ríos: qué zonas afectará

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm., que pueden ser superados en forma puntual”, expresaron desde el Servicio Meteorológico Nacional sobre la alerta por tormentas en Entre Ríos.
Rige una alerta por tormentas para Entre Ríos, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte. En total, serán dos días de intensas lluvias las que se esperan.
En primera instancia, comenzará la semana con una alerta amarilla para 10 departamentos entrerrianos: Paraná, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Federal, Federación, Feliciano, Concordia y San Salvador.
“El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes. También pueden incluir ocasionalmente granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm., que pueden ser superados en forma puntual”, destacó el organismo. Se extendería durante toda la jornada.
El mal tiempo se extiende hasta el martes
El SMN también anticipó que continuará la inestabilidad en la provincia durante el segundo día de la semana. En esta ocasión, manifestó que solo abarcará a cinco departamentos la alerta amarilla: serán Federal, Federación, San Salvador, Feliciano y Concordia.
Para esta ocasión, volvió a reiterar la posibilidad de la caída de hasta 80 milímetros de agua, además de pronosticar lluvias intensas y ocasional caída de granizo durante la madrugada.
En cuanto al resto de la provincia, se precisó que podrían mantenerse algunas lloviznas, pero de a poco comenzaría a mejorar el tiempo con el correr de los días.
Vuelve el calor a todo el país
“El miércoles las temperaturas vuelven a superar los 31 °C en la mayor parte del norte argentino, en tanto que el centro presentará máximas de 27 a 30 °C y en la Patagonia las máximas oscilarán entre 12 °C en el sur a los 26 a 32 °C en el centro y norte. Habrá predominio de buen tiempo en todo el país, excepto en sectores del NOA, que tendrán chaparrones dispersos”, indicó Mauricio Saldivar, de Meteored.
Asimismo, ahondó que “el jueves con temperaturas cálidas en la mayor parte del centro y norte argentino, con máximas de hasta 33 °C en el norte, donde las tormentas dirán nuevamente presente en forma aislada. Con nubosidad parcial, las temperaturas serán entre 28 y 32 °C en el centro y entre 14 y 26 °C en la Patagonia”.
