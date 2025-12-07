Concepción del Uruguay: Otro choque entre moto y camioneta dejó ambos conductores heridos. Uno con lesiones graves

Según se confirmó a Génesis24, un siniestro vial ocurrió en la tarde de hoy, resultando en lesiones de carácter grave para el conductor de una motocicleta. La colisión se produjo entre un bi-rodado y una camioneta.

El hecho se registró a las 15:20 horas en el cruce de calle 30 del Oeste y Artusi. Los vehículos involucrados son: Motocicleta Keller 110 cc (roja), conducida por un hombre de 29 años y una camioneta Ford Ecosport, conducida por un hombre de 63 años.

Según se informara, la motocicleta circulaba por Artusi (Oeste-Este) e impactó contra la camioneta, que lo hacía por calle 30 del Oeste (Sur-Norte).

Ambos conductores fueron asistidos en el lugar y trasladados de inmediato al Hospital Justo José de Urquiza por el servicio de emergencia VIDA.

El Médico de Policía informó posteriormente que el conductor de la motocicleta, de 29 años, sufrió lesiones de Carácter Graves, diagnosticando una fractura desplazada en el fémur derecho. El conductor de la camioneta, de 63 años, presentó lesiones leves (escoriaciones en el cuero cabelludo).

La Fiscalía Auxiliar ordenó la extracción de muestras de sangre a ambos conductores para la realización de las pericias de rigor.

