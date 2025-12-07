Puerto de Concepción del Uruguay: Ingresó un nuevo buque en el 138° Aniversario de su inauguración

Hoy, en el 138 aniversario de la inauguración del Puerto de CdelU (07/12/1887), recibimos un nuevo buque.

No hay mejor forma de conmemorar esta fecha que trabajando, produciendo y exportando, consolidando el movimiento que genera en nuestra ciudad y su región.

El Puerto de Concepción del Uruguay como reflejo de nuestro mejor pasado, motor de desarrollo en nuestro presente, y símbolo de futuro para todos los entrerrianos.

