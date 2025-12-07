Concepción del Uruguay: Hacían «weely» durante la madrugada y terminaron destrozando un auto que estaba estacionado

Según se confirmó a Génesis24, un siniestro vial se registró frente al “Monumento a la República Argentina”, cuando un motociclista que realizaba una maniobra ilegal perdió el control y colisionó contra un automóvil estacionado.

El hecho ocurrió cerca de las 04:15 horas. La policía acudió al lugar y se entrevistó con el dueño del vehículo afectado, un hombre de 24 años, propietario de un automóvil Toyota Corolla.

Según lo informado, un joven de 21 años, que circulaba en una motocicleta Honda GLH color rojo en compañía de una adolescente de 17 años, se encontraba realizando la maniobra conocida como «weelly».

El motociclista perdió el dominio del rodado, impactando violentamente contra el lateral del automóvil que se encontraba estacionado.

La Fiscalía Auxiliar, a cargo del Dr. Gile, fue informada de la situación y dispuso la intervención de la División Policía Científica. Además, ordenó el secuestro de la motocicleta por Infracción al Artículo 193 bis del Código Penal Argentino (conducción riesgosa) y la correcta identificación del conductor de 21 años.

Cabe mencionar que tanto las fuerzas policiales como la Fiscalía trabajan en conjunto y de forma rigurosa en la aplicación de este artículo de la Ley, a fin de proceder conforme a derecho para evitar la reiteración de estas maniobras que ponen en grave riesgo la integridad física y la propiedad de terceros.

Afortunadamente, no se informaron lesiones de gravedad en los involucrados.

