Agredió a un agente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, amenazó con apuñalarlo y terminó detenido tras romper un vidrio de un cabezazo

En la madrugada de este viernes, el personal de la Unidad Operativa de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana realizaba recorridas preventivas por la zona de la terminal de ómnibus de Concordia, cuando localizaron a un hombre pernoctando en el lugar.

Según se informó, al solicitarle que se retirara, el individuo se levantó de manera violenta y, sin mediar palabra, le propinó un golpe de puño a uno de los agentes, impactando en su pecho. Acto seguido, el agresor colocó una de sus manos dentro del bolsillo y amenazó con tener un cuchillo con el cual “los iba a apuñalar”.

Luego, en medio de los insultos y amenazas, el sujeto se abalanzó contra uno de los vidrios ubicados en el sector de la plaza lindante a la terminal y lo rompió de un cabezazo. Ante esa situación, los agentes de la Unidad Operativa —junto al personal policial que se encuentra apostado en el lugar y otro trabajador perteneciente a la Guardia Urbana— procedieron de inmediato a reducirlo.

Posteriormente arribaron móviles policiales y, tras constatar los daños y dar intervención al fiscal en turno, se dispuso la detención del hombre por los presuntos delitos de daños y resistencia a la autoridad.

Desde la Unidad Operativa señalaron que el mismo individuo ha protagonizado hechos similares en otras oportunidades, e incluso ha amenazado de muerte a inspectores que lo notifican por incumplir las ordenanzas municipales vigentes.

